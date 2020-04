Cina: dal primo giugno città di Pechino vieta caccia e consumo di fauna selvatica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione stabilisce che il consumo illegale e il commercio di animali selvatici saranno "severamente puniti", così come la caccia, il commercio o il trasporto di animali selvatici a scopo di consumo. L'uso di animali selvatici per scopi non commestibili, compresa la ricerca scientifica, l'uso medico e l'esposizione, sarà soggetto a rigorosi esami, approvazioni e ispezioni in quarantena. Molti accademici, ambientalisti e residenti in Cina hanno aderito a gruppi internazionali di conservazione chiedendo un divieto permanente. Anche il dibattito online in Cina ha fortemente favorito il divieto permanente. La procura della città di Hangzhou, nella Cina orientale, ha lanciato un'applicazione mobile per la denuncia di attività illegali legate alla fauna selvatica, secondo quanto riferito dall'emittente televisiva cinese "Cgtn". Anonimamente o con nomi reali, gli utenti saranno in grado di denunciare tre categorie di crimini: bracconaggio e uccisione illegale di animali selvatici, commercio illegale di animali selvatici e consumo illegale di queste specie. L'applicazione, sviluppata con la collaborazione della piattaforma per i pagamenti online Alipay, consente di inviare posizioni dettagliate, descrizioni, foto e video di infrazioni dal cellulare degli utenti. (Cip)