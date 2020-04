Ponte Genova: ministro De Micheli a "La Stampa", imparare la lezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paola De Micheli, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, sarà oggi a Genova per celebrare un'opera strategica che neppure l'emergenza virus ha fermato, ma anche per sottolineare un messaggio politico in cui crede. "Vedere completata la struttura del nuovo ponte - spiega a "La Stampa" - dimostra, al di là di polemiche e slogan, che in questa tempo faticoso il governo ha saputo prendere decisioni giuste, scegliendo che cosa tenere aperto, come farlo, e cosa chiudere perché insicuro. Genova offriva le condizioni di sicurezza per andare avanti. E' successo per un altro centinaio di cantieri. Per me Genova è il simbolo che decidere con cautela e attenzione dà risultati. E di questo voglio ringraziare anche le aziende e i lavoratori che si sono impegnati senza sosta affinché arrivasse il più rapidamente possibile questa giornata". Nel cantiere del ponte c'è stato solo un caso di positività. Si parla di un modello Genova: niente burocrazia, velocità di decisione anche grazie alle deroghe, solo 10 mesi per innalzare la struttura. (segue) (Res)