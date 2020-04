Ponte Genova: ministro De Micheli a "La Stampa", imparare la lezione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tempi eccezionali per l'Italia ma non è una formula replicabile altrove. "No perché qui c'erano tre condizioni irripetibili. L'opera già esisteva, mentre normalmente deve essere autorizzata, è stato donato il progetto, quindi non c'è stato bisogno di indire gare e infine si sapeva fin dall'inizio che per legge, qualunque fosse il costo, sarebbe stato pagato dalla società che aveva la concessione. Ma una lezione comunque c'è'. Che dobbiamo imparare a semplificare le procedure, per davvero e non con gli slogan, tanto più che in questo momento esiste una situazione politica di favore per poterci riuscire. Come? Tenendo alcuni punti fermi: avere protocolli che evitino in filtrazioni mafiose o comunque di aziende che si finanziano con risorse illegali. Quindi difendere il diritto alla concorrenza sana fra le imprese sane. Poi garantire un'attenzione maniacale alla sicurezza sul lavoro". "Dentro questo perimetro - continua il ministro - è necessario avere procedure più snelle, ma senza immaginare che tutto sia fattibile con i criteri del ponte. Qui ci sono condizioni eccezionali, che non avremmo mai voluto vista il tributo di vite". La discussione avviata tra il suo ministero e Autostrade, con l'ipotesi di un indennizzo miliardario, riduzione di tariffe e opere straordinarie, può essere un'alternativa alla revoca della concessione. "Ne devo prima parlare con il presidente Conte". (segue) (Res)