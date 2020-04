Ponte Genova: ministro De Micheli a "La Stampa", imparare la lezione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I familiari delle 43 vittime aspettano una risposta. "Noi saremo rigorosi nella valutazione della vicenda Autostrade, che è altra cosa rispetto all'inchiesta. Io non faccio il magistrato. E ai magistrati, che hanno la nostra fiducia e certo anche quella dei familiari, che spetta accertare la verità, mentre spesso c'è chi confonde i piani. ll mio mestiere costruire condizioni per garantire la sicurezza delle infrastrutture". A questo proposito. Dopo il Morandi sono crollati altri due ponti, a Savona e al confine tra Liguria e Toscana. Fa impressione per un Paese fra i più industrializzati al mondo. "Consideriamo che siamo il Paese europeo con il più alto numero di viadotti e che c'è un problema di anzianità delle infrastrutture. In nome della sicurezza ho fatto due cose: linee guida di sicurezza uguali per tutti, per evitare discrezionalità, con un monitoraggio dinamico dei viadotti perché voglio la tecnologia al servizio della sicurezza. Cominciamo ora a sperimentarla, anche con l'istituzione di Ansfisa (Agenzia per la sicurezza di ferrovie e strade)". Difficile dire agli italiani che possono viaggiare sicuri. "Facciamo di tutto per garantirlo, poi capita come a Savona una frana impossibile da prevedere. Ma monitoreremo anche le frane. Però sia chiaro, c'è un prezzo da pagare per la sicurezza: aprire i cantieri genera code. Io sono disponibile a pagare questo prezzo, anche in termini di immagine, ma dobbiamo essere tutti consapevoli", ha concluso De Micheli. (Res)