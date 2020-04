Frascati: proseguono lavori in asili nido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavori in corso negli asili nido di Frascati. Lo comunica in una nota il comune dei Castelli romani. "Gli interventi di adeguamento antincendio hanno riguardato gli asili nido comunali di Grotte Portella e di Pietra Porzia. Le opere hanno un importo complessivo pari di 125.457 euro. I lavori sono iniziati il 30 gennaio scorso e sono in stato avanzato di realizzazione e, salvo problemi di approvvigionamento delle apparecchiature dovute al covid-19, saranno completati entro la fine di maggio. Le due strutture saranno dotate di nuovi impianti antincendio oltre a piccoli adeguamenti nella compartimentazione delle aree a rischio. "Questi interventi renderanno più sicure queste strutture, alla ripresa delle attività, dopo l’emergenza sanitaria, i cittadini avranno la gradita sorpresa di trovarle completamente adeguate alle normative di sicurezza antincendio", dichiara il sindaco di Frascati Roberto Mastrosanti.(Rer)