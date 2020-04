Agricoltura: Coldiretti, a rischio 12 mila pescherecci e 28 mila posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con oltre la metà del pescato in Italia (55 per cento) che viene consumato fuori casa la chiusura prolungata dei ristoranti affonda la flotta italiana con 12 mila pescherecci e 28 mila posti di lavoro. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti sugli effetti del lockdown prolungato al primo giugno. La stop forzato alla ristorazione fino alla vigilia dell’estate è un duro colpo per il settore ittico che coinvolge anche – sottolinea la Coldiretti - la chiusura a cascata delle pescherie e dei mercati ittici all’ingrosso e alla produzione. Ad aggravare la paralisi del settore sono i limiti agli spostamenti che – spiega Coldiretti – hanno causato anche il crollo della domanda di pesce fresco per consumo casalingo con la nuova tendenza a fare la spesa ogni 2-3 giorni, per evitare di doversi recare spesso al supermercato, che ha portato i consumatori ad orientarsi verso conservati e surgelati. In difficoltà anche gli oltre 800 allevamenti ittici diffusi lungo tutta la Penisola. Il consumo pro capite di pesci, molluschi e crostacei in Italia si aggiorna attorno ai 30 chili all’anno con la preferenza fuori casa accordata – rileva la Coldiretti - a polpo, vongole veraci, cozze da allevamento, seppia, tonno, astice, branzino, pesce spada e orata. (segue) (Rin)