Marocco: premier El Othmani non vuole né un governo di unità nazionale né di tecnocrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del governo marocchino, Saadeddine el Othmani, rifiuta categoricamente l'idea di un nuovo governo di unità nazionale o di tecnocrati, in questa situazione di pandemia. "Il Marocco non ha bisogno di un nuovo governo in questa congiuntura legata alla crisi pandemica del nuovo coronavirus", ha detto chiaramente il premier marocchino, secondo il quotidiano "Assabah". Il primo ministro avrebbe rivelato al suo circolo politico che l'attuale congiuntura non si presta alla nascita di un nuovo governo, suggerendo così che questa richiesta avanzata da alcuni di partiti politici è “inconcepibile”. (Mar)