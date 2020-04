Marocco: premier El Othmani, crisi sanitaria richiede rafforzamento dell'orientamento sociale del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portata senza precedenti della crisi sanitaria causata dal nuovo coronavirus "chiede riflessione per rafforzare ulteriormente l'orientamento sociale del governo". Lo ha detto ieri il capo del governo marocchino, Saadeddine el Othmani. "La portata senza precedenti di questa crisi sanitaria ci porta effettivamente a rafforzare ulteriormente l'orientamento sociale del governo", ha osservato El Othmani in un'intervista pubblicata su "Maroc Hebdo", facendo sapere che diverse proposte sono in fase di studio in questa direzione e "decideremo quando ci saranno dei miglioramenti appropriati". (Mar)