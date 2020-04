Coronavirus: Calderoli, conte a Bergamo e Brescia di notte non merita commenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le province di Bergamo e Brescia hanno avuto, realmente, oltre 10mila morti per il virus. Ieri sera, dopo due mesi, per la prima volta il signor Conte si presenta in queste province e arriva a Bergamo alle 23.10 quando era atteso alle 20.30. Non vuole rispondere alle domande dei giornalisti bergamaschi che lo aspettano da oltre un'ora (risponde che ha già parlato a Milano), poi non è in grado nemmeno di ricordare i nomi di Alzano Lombardo e Nembro che definisce genericamente i piccoli comuni del bergamasco e infine sulla domanda sulla mancata zona rossa in Val Seriana risponde alla giornalista 'la prossima volta faccia lei il presidente del Consiglio così scriverà lei il Dpcm' “. Non servono parole di commento. E nemmeno sul fatto che a Brescia si è presentato alle due di notte. Lo dichiara in una not il vice presidente del Senato Roberto Calderoli, (Com)