Il ministro degli Esteri greco Dendias ammonisce la Turchia: "Rispetti il diritto internazionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia dovrebbe comprendere che i problemi nel Mediterraneo orientale vanno risolti con il confronto sulla base del diritto internazionale, "non con la violazione della sovranità e dei diritti sovrani". Lo ha ribadito il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, intervistato ieri sera dall'emittente "Star Tv".Secondo il capo della diplomazia greca, le azioni della Turchia dimostrano che non siamo di fronte ad un paese moderno e che guarda all'ingresso in Europa: in particolare Dendias ha denunciato i voli "illegali" nello spazio aereo sopra le isole greche dell'Egeo e la ricerca di idrocarburi nella Zona economica esclusiva di Cipro. Dendias ha infine affermato che i negoziati con Italia ed Egitto per delimitare le Zone economiche esclusive sono priorità chiave per il governo della Grecia.(Gra)