Tunisia: ministro dell’Industria al centro delle polemiche per contratto “illegale” sulle mascherine

- Il ministro dell'Industria Saleh Ben Yousef ha violato le formule legali e regolamentari per gli appalti pubblici in relazione a in contratto per la produzione di due milioni di mascherine. Lo riferisce una relazione dell'Autorità generale per il controllo delle spese pubbliche relativa alla produzione di mascherine protettive. In particolare, secondo l’emittente radiofonica “Mosaique Fm”, il rapporto rileva che Ben Yousef ha concordato “verbalmente” con uno dei fornitori di accelerare la produzione di due milioni di mascherine: un comportamento che l'autorità di vigilanza ha descritto come una violazione delle formule legali e regolamentari per gli appalti pubblici. (Tut)