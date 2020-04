Coronavirus: Conte a "La Stampa", mi attaccano ma rifarei tutto perché rischiamo il contagio esponenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tornassi indietro rifarei tutto uguale". Lo afferma il premier Giuseppe Conte, da ieri in visita in Lombardia. Il premier arriva in Lombardia inseguito dalle critiche che lo assalgono da ogni parte sulla fase 2, sulla conferenza stampa, sui dettagli del Dpcm che hanno subito ingenera to confusione. "Non sono pentito. Io ho una grande responsabilità nei confronti del paese. Non posso permettermi di seguire il sentimento dell'opinione pubblica che pure comprendo nelle proprie emozioni. La bussola che guida l'azione e le scelte del governo sono le valutazioni che hanno e devono continuare ad avere una base scientifica. È mio dovere attenermi a questa". Si, ammette Conte in pubblico, a Milano, "c'è una certa rigidità del comitato tecnico-scientifico, ma se c'è è sulla base della letteratura scientifica sui contagi che loro hanno a disposizione". (Rin)