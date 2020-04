Imprese: Saipem e Fondazione Lhs celebrano Giornata mondiale per salute e sicurezza sul Lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem e la sua Fondazione Lhs (Leadership in Health & Safety), in occasione della odierna Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, manderà in onda in diretta streaming l’ultima puntata di Fare bene – Safety Streaming di Idee e Storie per Pensare e Fare. La trasmissione andrà in live streaming dalle ore 16 alle ore 21 sui canali social di Fondazione LHS (Pagina Fb di Italia Loves Sicurezza e Canale Youtube di Fondazione Lhs). Fare bene – Safety Streaming di Idee e Storie per Pensare e Fare è un programma, ideato e prodotto da Fondazione Lhs e condotto Davide Scotti, segretario generale della Fondazione stessa. Lo scopo è diffondere idee, storie, riflessioni e dare strumenti orientati a realizzare la missione fondamentale di Fondazione Lhs: accrescere nella società e nel mondo del lavoro la cultura della salute e sicurezza. Quella di oggi sarà una vera e propria maratona di 5 ore per celebrare la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro che quest’anno avrà un unico grande focus in tutto il mondo: contrastare la pandemia di Covid-19 e garantire i massimi standard di sicurezza ai lavoratori. In apertura, il saluto di benvenuto sarà dato da Stefano Porcari e Marco Satta, rispettivamente presidente e vicepresidente di Fondazione Lhs, mentre la conduzione della puntata è affidata al suo segretario generale, Davide Scotti. (segue) (Com)