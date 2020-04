Filippine: giudice in congedo sollecita pattugliamenti marittimi con Malesia e Vietnam-Cina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non hanno mai assunto una posizione esplicita in merito alle rivendicazioni tra loro contrastanti avanzate dai paesi che affacciano sul Mar Cinese Meridionale. Washington giustifica però la propria presenza e le attività militari in quell’area del globo sostenendo la necessità di garantire la libertà di navigazione e le norme di diritto internazionale, in un’area che fa da snodo cruciale per il commercio marittimo dell’intera regione asiatica. Il progressivo aumento dell’attivismo militare e delle rivendicazioni territoriali di Pechino sul Mar Cinese Orientale ha aumentato il rischio di una escalation del confronto diretto tra le due potenze. Mercoledì scorso, 22 aprile, il Comando Usa dell’Indo-Pacifico ha confermato che nel Mar Cinese Meridionale operano al momento tre navi da guerra: la nave d’assalto anfibio Uss America; l’incrociatore lanciamissili classe Ticonderoga Uss Bunker Hill; e il cacciatorpediniere lanciamissili Uss Barry, un vascello di classe Arleigh Burke, dotato come i classe Ticonderoga di sistema di combattimento Aegis. Alle tre navi, di cui non è stata divulgata la posizione esatta, si è unita il18 aprile scorso una fregata australiana classe Anzac. (segue) (Fim)