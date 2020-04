Filippine: giudice in congedo sollecita pattugliamenti marittimi con Malesia e Vietnam-Cina (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo una analisi del think tank Eurasia Group, con sede a New York, “il rischio di nuovi incidenti sta aumentando, e le tensioni (tra Stati Uniti e Cina) su altri fronti delle relazioni potrebbero infiammare la situazione sul campo, o, meglio, in mare”. L’Eurasia Group ha avvertito inoltre che “la crescente animosità tra le parti rende difficile prevenire che una collisione accidentale possa evolvere in una crisi vera e propria”. Il mese scorso tale scenario si è quasi materializzato, con l’affondamento di un peschereccio vietnamita da parte di una imbarcazione da pattugliamento cinese, che ha spinto anche le Filippine a prendere ufficialmente posizione contro le attività cinesi attorno agli atolli di Spratly e Senkaku, dove Pechino ha realizzato infrastrutture militari. Le Filippine, che rivendicano a loro volta parte degli atolli del Mar Cinese Meridionale, sono state protagoniste lo scorso anno di un incidente analogo a quello che ha coinvolto il Vietnam. (segue) (Fim)