Filippine: giudice in congedo sollecita pattugliamenti marittimi con Malesia e Vietnam-Cina (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’entità delle riserve di petrolio e gas naturale celate nei blocchi offshore oggetto delle prospezioni malesi non è nota. E’ evidente però già dallo scorso anno l’intenzione di Pechino di bloccare qualunque attività esplorativa lungo la cosiddetta “Nine Dash Line”, tracciata da Pechino come linea di demarcazione del vasto tratto del Mar Cinese Meridionale da essa rivendicato. Petronas rischia così di vedersi privata di gran parte delle opportunità di esplorazione ed estrazione domestiche, proprio mentre la crisi economica malese e globale spingono la compagnia petrolifera ad aumentare la spesa entro il perimetro nazionale. Kuala Lumpur ha tentato di placare le tensioni giovedì scorso, quando il suo ministro degli Esteri, Hishammuddin Hussei, ha inviato tutte le parti a lavorare assieme per mantenere la pace. “Dobbiamo evitare a tutti i costi incidenti involontari e fortuiti”, ha dichiarato il ministro. “Anche se il diritto internazionale garantisce la libertà di navigazione, la presenza di navi da guerra nel Mar Cinese Meridionale rischia di aumentare le tensioni e condurre a errori di calcolo che potrebbero minare la pace, la sicurezza e la stabilità nella regione”. (segue) (Fim)