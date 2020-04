Filippine: giudice in congedo sollecita pattugliamenti marittimi con Malesia e Vietnam-Cina (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Malesia e il Vietnam sono consapevoli di non disporre degli strumenti militari necessari a contenere l’attivismo navale di Pechino. Per questa ragione, i due paesi si sono rassegnati, almeno per il momento, a protestare tramite i canali diplomatici ufficiali in risposta all’intensificazione dei pattugliamenti cinesi. Il Vietnam, in particolare, ha inviato una protesta formale a Pechino il 19 aprile, dopo la decisione della Cina di istituire due unità amministrative presso gli atolli contesi del Mar Cinese Meridionale “L’istituzione della cosiddetta città di Sansha e le attività correlate costituiscono una grave violazione della sovranità del Vietnam”, recita una nota della portavoce del ministero degli Esteri vietnamita, Le Thi Thu Hang. “Il Vietnam chiede che la Cina rispetti la sovranità del Vietnam e rettifichi le sue decisioni errate”, prosegue la nota. Il ministero degli Affari civili della Cina ha annunciato sabato, 18 aprile, di aver approvato l’istituzione dei distretti di Xisha e Nansha, suddivisioni amministrative della città di Sansha, nell’isola di Hainan, che inglobano gli atolli contesi delle Paracel e delle Spratly, unilateralmente militarizzati dalla Cina. (Fim)