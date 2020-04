Cina: coronavirus, sei nuovi casi di infezione nelle ultime 24 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione ha affermato che nove persone, incluse sei rientrate dall'estero, sono ancora sospettate di essere infettate dal virus. Secondo la commissione, 8.014 contatti stretti sono ancora sotto osservazione medica dopo che 915 persone sono state dimesse dall'osservazione medica ieri. Complessivamente 81 pazienti sono stati dimessi dagli ospedali dopo il recupero nelle ultime 24 ore, mentre il numero di casi gravi è diminuito da due a 50. Non sono stati segnalati nuovi casi confermati di coronavirus nella provincia centrale cinse di Hubei, focolaio della pandemia, secondo la Commissione provinciale per la salute. Nelle ultime 24 ore la provincia ha visto 599 casi asintomatici sotto osservazione medica. Ieri sono stati rintracciati 282.236 contatti stretti di pazienti Covid-19 nella provincia, 1.696 dei quali sono ancora sotto osservazione medica. A partire da lunedì, i casi complessivi in Cina hanno raggiunto quota 82.836, inclusi 648 pazienti ancora in cura e 77.555 persone dimesse dopo il recupero, ha riferito la commissione. Complessivamente 4.633 persone sono decedute a causa della malattia. 1.037 casi confermati, inclusi quattro decessi, sono stati segnalati nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong, 45 casi confermati a Macao e 429 a Taiwan, tra cui sei decessi. Un totale di 787 pazienti a Hong Kong, 32 a Macao e 290 a Taiwan sono stati dimessi dagli ospedali dopo il recupero. (Cip)