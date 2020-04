Cina-Nepal: coronavirus, telefonata Xi-Bhandari su situazione pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina continuerà a sostenere il Nepal nella sua lotta contro l'epidemia di Covid-19. Lo ha dichiarato il presidente della Cina, Xi Jinping, che nella serata di ieri ha intrattenuto una conversazione telefonica con il suo omologo nepalese, Bidhya Devi Bhandari. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Xi ha espresso la piena fiducia che i fondamenti della crescita economica a lungo termine della Cina rimarranno invariati. Il leader cinese ha sottolineato che nel momento in cui la Cina era nel pieno dell'epidemia, il governo e il popolo nepalesi hanno fornito un fermo sostegno a Pechino, il che dimostra la profonda amicizia tra i popoli cinese e nepalese. Xi ha anche affermato che dopo la pandemia, le due parti dovrebbero continuare a incrementare il consenso raggiunto sulla cooperazione in vari campi durante le reciproche visite nei rispettivi paesi e spingere per il costante sviluppo del partenariato di cooperazione Cina-Nepal . (segue) (Cip)