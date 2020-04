Cina-Nepal: coronavirus, telefonata Xi-Bhandari su situazione pandemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La parte nepalese ritiene che l'esperienza cinese aumenterà la fiducia di altri paesi nel superare l'epidemia, ha affermato. La parte nepalese è profondamente grata che la Cina abbia offerto al paese le necessarie forniture mediche anti-epidemiche, ha aggiunto, rimarcando che il proprio paese continuerà a portare avanti la cooperazione nelle ferrovie transfrontaliere e in altre aree. Il presidente nepalese ha dichiarato di ritenere che l'amicizia tra Nepal e Cina diventerà più forte e che la cooperazione bilaterale raggiungerà più risultati sulla scia dell'epidemia di Covid-19. Il Nepal è pronto a lavorare con la Cina per costruire insieme l'iniziativa Belt and Road (Bri, Nuova via della seta) e promuovere la costruzione di una comunità dal futuro condiviso per l'umanità, ha aggiunto. (Cip)