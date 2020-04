Cina: coronavirus, ministro Wang partecipa a conferenza ministri degli Esteri Brics

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, parteciperà oggi in videoconferenza a Pechino alla Conferenza straordinaria dei ministri degli Esteri Brics sulla Covid-19. L'incontro annuale delle cinque economie nazionali emergenti di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica è ospitato quest'anno dalla presidenza di turno della Russia, ha ricordato il portavoce del ministero degli Esteri Geng Shuang in una nota. Geng ha affermato che Wang, insieme ad altri ministri degli Esteri Brics, discuterà dell'impatto della pandemia sulle relazioni internazionali, sugli sforzi congiunti per affrontare le sfide globali e approfondire la cooperazione Brics e altri argomenti.(Cip)