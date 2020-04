Coronavirus: Indonesia, bilancio effettivo superiore a 2.200 decessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Indonesia ha annunciato la sospensione di tutti i voli commerciali domestici e internazionali da ieri, 23 aprile, sino al primo giugno prossimo. Le autorità indonesiane consentiranno rare eccezioni, ad esempio per i voli di rimpatrio di cittadini indonesiani rimasti bloccati all’estero a causa della pandemia di coronavirus, e per i voli di diplomatici e rappresentanti dello Stato. Il numero dei casi confermati di coronavirus in Indonesia è aumentato a 7.775, e i decessi sono 647. Oltre la metà dei casi è concentrata a Giacarta, dove è condensata anche la gran parte della scarsa capacità nazionale di diagnosi tramite test. L’Associazione dei medici dell’Indonesia ha chiesto al governo di fare di più per garantire la protezione del personale medico, ed ha messo in guardia dal trattamento di pazienti affetti da Covid-19 senza le adeguate misure protettive. (segue) (Fim)