Coronavirus: Indonesia, bilancio effettivo superiore a 2.200 decessi (3)

- Il governo dell’Indonesia ha bandito il tradizionale esodo in occasione della fine del Ramadan, noto nel paese come “mudik”, nel tentativo di contenere la propagazione del nuovo coronavirus. Lo ha annunciato la scorsa settimana il presidente indonesiano, Joko Widodo. “Ho preso la decisione di bandire il mudik”, ha dichiarato il capo dello Stato nel corso di una riunione del consiglio dei ministri della sua amministrazione. “E’ necessario intraprendere i preparativi necessari”. Widodo ha citato un sondaggio del ministero dei Trasporti, secondo cui il 24 per cento dei cittadini indonesiani sarebbe deciso a prendere parte all’esodo nel mese di maggio, a dispetto dei rischi legati alla pandemia. L’Indonesia conta oltre 270 milioni di persone, ed è il paese a maggioranza musulmana più popoloso al mondo. (segue) (Fim)