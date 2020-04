Coronavirus: Indonesia, bilancio effettivo superiore a 2.200 decessi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute indonesiano ha approvato questo mese una richiesta del governo di Giacarta per l’imposizione di misure di restrizione sociale su larga scala nella città, al fine di frenare la diffusione del nuovo coronavirus. Lo hanno riferito i media locali, anche se da una fonte ministeriale pare essere giunta una smentita. L’approvazione del ministero consentirebbe al govenro di Giacarta di imporre rigide misure di distanziamento sociale. Tra le autorità indonesiane cresce la preoccupazione per lo stato di grave impreparazione del sistema sanitario, che sconta anche una grave carenza di dotazioni di base, come mascherine e tute per il contenimento biologico. (segue) (Fim)