- A Torino oggi, martedì 28 aprile, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 21.5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2469m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.Piemonte: una perturbazione atlantica si avvicina da ovest ponendo le basi per un peggioramento del tempo, associato a piogge ed acquazzoni temporaleschi in arrivo soprattutto dal pomeriggio, più diffusi e persistenti sui rilievi o in prossimità. Clima più fresco, temperature massime in diminuzione. Ventilazione meridionale. Mar ligure mosso.(Rpi)