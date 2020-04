Corea del Nord: forze armate bersaglio di una vasta indagine per corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Corea del Nord hanno recentemente intrapreso una indagine su larga scala per far emergere la corruzione tra i ranghi delle forze armate, ed avrebbero già rilevato ampie evidenze di cattiva condotta tra le unità più prestigiose dell’apparato militare. Lo scrive “Daily NK”. L’indagine sarebbe stata affidata a una squadra speciale sotto il controllo del Comando supremo delle Forze armate, e sarebbe in corso dall’inizio di aprile, secondo una fonte militare anonima citata dal quotidiano sudcoreano. Gli accertamenti potrebbero culminare nel congedo di un gran numero di militari accusati di varie fattispecie di reato legate alla corruzione; l’irregolarità più comune tra quelle sinora riscontrate sarebbe la diserzione delle esercitazioni sulla base di giustificazioni mendaci. (Git)