Trasporto aereo: Germania, governo e Lufthansa avrebbero concordato piano di salvataggio

- Il governo federale e Lufthansa avrebbero concordato un piano di salvataggio da 9 miliardi di euro per il gruppo che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca, gravemente colpito dalla crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. È quanto rivela il sito web di informazione “Businessinsider.de”. L'accordo sul salvataggio di Lufthansa sarebbe stato raggiunto durante un'incontro segreto tenuto ieri, 27 aprile, a Berlino tra il cancelliere Angela Merkel, i ministri delle Finanze Olaf Scholz, dell'Economia ed Energia Peter Altmaier e dei Trasporti Andreas Scheuer. Come garanzia, il governo federale avrebbe ottenuto una partecipazione in Lufthansa, con una minoranza di blocco e due seggi nel consiglio di vigilanza. L'azienda, che aveva chiesto aiuti di Stato fino a 10 miliardi di euro per evitare il fallimento, non ha confermato le indiscrezioni di “Businnesinsider”. Tuttavia, circolano voci secondo cui cui l'amministratore delegato di Lufthansa, Carsten Spohr, dovrebbe concludere l'accordo sul salvataggio con Merkel e Scholz nella giornata di oggi. Fondata nel 1953, Lufthansa è stata un'azienda completamente pubblica fino al 1963, venendo del tutto privatizzata dal 1997. (Geb)