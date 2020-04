Corea del Sud: governo stanzia altri 3,8 miliardi di dollari in contributi per le famiglie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha conseguito nel primo trimestre del 2020 un attivo commerciale di 16,4 miliardi di dollari con i partner di accordi di libero scambio (Fta), mentre il bilancio degli scambi con gli altri paesi è stato negativo. Lo scrive il quotidiano Korea Herald, che cita i dati ufficiali forniti dal Servizio delle dogane sudcoreano. Le esportazioni sudcoreane verso i partner Fta sono ammontati a 96,3 miliardi di dollari nel periodo gennaio-marzo, mentre le importazioni si sono fermate a 79,9 miliardi di dollari; il volume complessivo degli scambi è calato dello 0,1 per cento su base annua. La Corea del Sud ha registrato un attivo commerciale particolarmente consistente – 10,5 miliardi di dollari – con i paesi dell’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean). Di contro, la quarta economia asiatica ha registrato un passivo di 7,6 miliardi di dollari con i partner commerciali non-Fta, coi quali ha intrattenuto scambi per 252,9 miliardi di dollari, in calo dell’1,2 per cento annuo. Ad oggi la Corea del Sud è parte di accordi di libero scambio con 13 paesi o blocchi regionali, inclusi Stati Uniti, Unione europea e Asean. (segue) (Git)