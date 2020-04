Usa: Comitato senatori repubblicani invita in una nota a “non difendere” Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato nazionale dei senatori repubblicani (Nrsc) – organismo che coordina e rappresenta le iniziative elettorali dei senatori conservatori Usa – ha diramato una nota interna all’inizio di aprile, nella quale sollecita i suoi membri a “non difendere” Trump e le sue iniziative in merito alla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di coronavirus, “fatto eccezione per il blocco dei viaggi dalla Cina”. La nota sarebbe stata diramata senza informarne la campagna elettorale del presidente Usa, che ne è venuta a conoscenza soltanto ieri, quando l’iniziativa è stata divulgata dal quotidiano “Politico”. Justin Clark, consigliere politico del presidente Usa, ha reagito furiosamente, avvertendo il direttore esecutivo dell’Nrsc, Kevin McLaughlin, che qualsiasi candidato repubblicano decida di attenersi ai contenuti della nota non riceverà alcun sostegno elettorale da Trump, e rischia dunque di vedersi negato il sostegno di gran parte dell’elettorato conservatore. (segue) (Nys)