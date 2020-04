Coronavirus: Solinas, la Sardegna vuole ripartire, altri 200 milioni per le imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Sardegna accelera sulla fase due dell'emergenza coronavirus e annuncia altri 200 milioni per le imprese. "Ripartire, tornare alla vita normale con estrema prudenza e con quella maturità e accortezza che i Sardi hanno saputo dimostrare nel periodo più difficile dell’emergenza, consentendo alla nostra regione di contenere la diffusione del virus entro valori tra i più bassi in Italia, lo 0,07 per cento della popolazione. Questa 'Die de sa Sardigna' rappresenta per noi un momento di svolta nella gestione della crisi, il momento in cui devono ripartire i nostri settori produttivi e anche la normale vita dei cittadini", ha spiegato il presidente Christian Solinas, che nel consueto punto stampa ha annunciato per i prossimi giorni una nuova ordinanza che consentirà di tornare gradualmente alla normalità in tempi più rapidi rispetto a quelli prospettati dal governo nazionale. (segue) (Rin)