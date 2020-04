Coronavirus: Solinas, la Sardegna vuole ripartire, altri 200 milioni per le imprese (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ulteriori delucidazioni sono state fornite dal presidente sul pacchetto di provvedimenti economici per le imprese, che nei prossimi giorni la Giunta porterà all’esame del Consiglio regionale. Domani, ha annunciato Solinas, "la Giunta approverà l’accordo con la Banca Europea degli Investimenti grazie al quale potremo restituire liquidità al sistema economico e produttivo, con l’adozione del rapporto pari passo con le banche, che ci consentirà di erogare 200 milioni alle imprese con un preammortamento di 24 mesi e un ammortamento di 15 anni a interessi zero fino 800 mila euro, senza valutazione di merito bancario. A questo seguirà un nuovo disegno di Legge della Giunta, che prevede altri interventi per le imprese, e che presenterò in settimana. Un ulteriore sforzo per consentire alla Sardegna di attuare un piano straordinario di infrastrutture materiali e immateriali per lo sviluppo e l’occupazione". (Rin)