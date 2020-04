Coronavirus: Sala a Conte, fiducia nei sindaci mai mal riposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fiducia nei sindaci non è mai mal riposta. Lo ha detto il primo cittadino Giuseppe Sala al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, durante l’incontro alla Prefettura di Milano. “Non posso che continuare a dire che le informazioni ufficiali sul contagio lasciano il tempo che trovano: dai dati che ci sono stati comunicati dalla Regione - ha spiegato il sindaco - abbiamo avuto un po’ più di 1.100 deceduti ufficiali da Covid. È chiaro che non torna il conto con i 7.600 contagiati. I contagiati sono molti di più. Ho spiegato anche al presidente del Consiglio che è importante capire e fare un discorso chiaro e trasparente ai cittadini nei giorni successivi e far capire se c’è il rischio di ripartenza del contagio". "Questo mi preoccupa, perché questa città partecipa molto e vuole sapere. Voglio avere un confronto aperto e trasparente con i miei cittadini”, ha detto Sala. “Ho sottolineato poi - ha riferito il primo cittadino al termine dell’incontro - che la fiducia nei sindaci non è mai mal riposta, perché obiettivamente tocchiamo con mano le problematiche, capiamo i bisogni, ci tirano la giacca da tutte le parti, però siamo figure viste dai cittadini come i loro veri interlocutori”. (Rem)