Yemen: inviato speciale Onu esprime delusione per annuncio autogoverno separatisti del sud

- L'inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen Martin Griffiths ha espresso la sua delusione per l’annuncio fatto dal Consiglio di transizione del sud (Cts) di stabilire l'autogoverno nelle regioni sotto il loro controllo. "L'ultima svolta degli eventi è deludente, soprattutto perché la città di Aden e altre aree del sud devono ancora riprendersi dalle inondazioni e stanno affrontando il rischio della pandemia di coronavirus”, ha riferito Griffiths in una nota. Ieri il movimento Stc con sede ad Aden, creato dai ribelli separatisti nel 2017, ha introdotto l'autogoverno nelle province del sud del paese, dichiarando uno stato di emergenza e incaricando le forze armate di implementarlo. Tuttavia, diverse province del sud si sono rifiutate di sostenere la decisione del Consiglio. (segue) (Res)