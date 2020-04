Coronavirus: Sala, ho chiesto a Conte di essere generoso con famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala sta pensando a una summer school per i bambini e ha chiesto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte di prestare attenzione alle esigenze delle famiglie. “Noi andiamo avanti, quello che possiamo fare lo faremo. Abbiamo due macro leve: chiamare a raccolta oltre alle nostre possibilità gli oratori, il grande sistema del volontariato milanese, affinché da metà giugno ci siano delle possibilità di accogliere i bambini che ne hanno bisogno. La chiamiamo ‘summer school’, ma più che didattica sarà gioco, divertimento al verde”, ha detto Sala al termine dell’incontro con il premier alla Prefettura di Milano. “Poi - ha aggiunto il primo cittadino - nei prossimi giorni spiegherò quale sarà l’utilizzo del fondo di mutuo soccorso. Abbiamo raccolto bene, in parte lo stiamo già destinando ai bisogni immediati, in parte a quella piccola economia che sennò rischia di non ripartire. Noi fin qui arriviamo, ma non su un bisogno più profondo. Non è un tema di voucher per una baby sitter, ma se i due genitori sono entrambi in condizione di tornare al lavoro perché non possono fare lo smart working, teniamone a casa uno”, ha detto Sala, riferendo che su questo “ho chiesto al presidente Conte di essere un po’ generoso nei confronti delle famiglie, di aiutarle in questa fase. Credo sia molto importante per Milano, dove abbiamo 120mila nuclei familiari con bambini sotto i 14 anni”. (Rem)