Coronavirus: Sala, no a commissariamento, ma riflessione su sanità lombarda andrà fatta

- No al commissariamento, ma, in futuro, una riflessione sulla sanità lombarda andrà fatta. Lo ha detto Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, parlando con i giornalisti al termine dell’incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte oggi alla prefettura di Milano. “Tecnicamente non credo sia una ipotesi oggi praticabile”, ha rilevato il sindaco rispetto alla richiesta di commissariare la sanità lombarda, evidenziando che “non ho mai fatto mancare le mie critiche alla Regione, viviamo un momento in cui le istituzioni lavorano insieme su certi temi, però ci sono elementi oggettivi su cui poi bisognerà ripensare. La Lombardia è una Regione che ha perso molto in termini di presidio socio sanitario territoriale, questo ha indubbiamente inciso. Non è solo un'opinione mia, ma di tanti sindaci lombardi. Non è il momento per tirare i conti, ma una riflessione la meriterà”. (Rem)