Coronavirus: Di Maio, il prezzo di questa crisi non può essere pagato da italiani

- Il prezzo di questa crisi non può essere pagato dagli italiani. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un messaggio sul suo profilo Facebook. “Sono giornate interminabili. E il minimo che possiamo fare, per chi in questo momento soffre a causa di questa emergenza, è lavorare, impegnarci e non fermarci un attimo. Sì è vero, questa crisi ha colpito l’Italia. Ma il prezzo di questa crisi non può essere pagato dagli italiani. E non mi darò pace fino a quando i cittadini non avranno gli strumenti per ripartire”, ha dichiarato Di Maio. “Abbiamo una sola certezza: bisogna continuare ad agire. Con prudenza, ma dobbiamo farlo. Ricordandoci bene una cosa: sono morti tanti, troppi, italiani che non avevano nessuna colpa. E il governo, come prima cosa, sta intervenendo per tutelare la vita umana. La vita di ogni singola persona”, ha aggiunto. “Da una parte stiamo continuando a fronteggiare l’emergenza sanitaria, e i dati iniziano ad essere migliori, poi c’è quella economica. Per questo stiamo ultimando un decreto da 55 miliardi, che presto arriverà in parlamento, e immetterà nuova liquidità nel paese”, ha aggiunto il ministro. “Dobbiamo far ripartire l’Italia, le imprese, tutelare famiglie e lavoratori. Senza se e senza ma. Restiamo uniti”, ha concluso il responsabile della Farnesina.(Res)