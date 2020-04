Usa: il governatore del Texas annuncia la riapertura dello Stato giovedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del Texas, Greg Abbott, sospenderà l'ordine di restare a casa nello Stato e consentirà che alcune attività commerciali - tra cui centri commerciali, ristoranti e teatri - riaprano venerdì con una capacità del 25 per cento. Il suo nuovo ordine consentirà inoltre l'apertura di biblioteche e musei. Lo riporta l'emittente "Cnn". L'annuncio di Abbott, del Partito repubblicano, arriva mentre altri Stati stanno pianificando la riapertura delle loro economie, nonostante la maggioranza degli esperti abbia messo in guardia sui rischi di un rilassamento troppo rapido delle misure di distanziamento sociale. Gli esperti sono d'accordo sul fatto che in assenza del distanziamento sociale, le istituzioni devono costruire sufficiente capacità per un numero ulteriore di tamponi e tracciamento dei contatti. Secondo "Cnn", le autorità sanitarie del Texas sostengono che lo Stato non sta facendo abbastanza da questo punto di vista. (Nys)