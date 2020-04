Coronavirus: Usa, Trump annuncia nuovo piano di coordinamento nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un nuovo "progetto" per coordinare gli Stati nella gestione del coronavirus, distinguendo le loro competenze da quelle del governo federale. Lo riporta l'emittente "Cnn". "Siamo fiduciosi di disporre di test sufficienti per iniziare il processo di riapertura. Vogliamo aprire il nostro paese. E i test non saranno affatto un problema", ha detto Trump durante il briefing coi giornalisti. Il piano sarà diviso in otto parti e diviso in tre fasi distinte: "Lancio", "Aumenta di dimensioni" e "Sostieni la riapertura". Brett Giroir, vice segretario del dipartimento dei Servizi umani, ha spiegato che gli Stati Uniti hanno completato le prime sette parti delle prime due fasi e si trovano a un buon punto della terza fase, quella della riattivazione delle economie statali. Un funzionario della Casa Bianca ha detto a "Cnn" che l'obiettivo è quello di aiutare ogni Stato a raggiungere la capacità di testare almeno il 2 per cento dei suoi residenti, con particolare attenzione alle popolazioni vulnerabili e al personale sanitario. (Nys)