Libia: Stati Uniti criticano decisione unilaterale Haftar di porre fine ad accordo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti ha espresso "rammarico" per l'annuncio fatto dal generale Khalifa Haftar, comandante dell'Esercito nazionale libico (Lna) di porre fine all'accordo politico libico. In una nota, l'ambasciata degli Stati Uniti in Libia ha espresso il suo rammarico riguardo ai cambiamenti della struttura politica libica imposti da una dichiarazione unilaterale. "L'ambasciata, tuttavia, accoglie con favore qualsiasi opportunità di coinvolgere il comandante dell'Lna e tutte le parti in un dialogo serio su come il paese portare avanti il paese", si legge in una nota diffusa su Facebook. "Mentre i civili continuano a soffrire durante il mese sacro del Ramadan e la pandemia di Covid-19 minaccia altre vite, esortiamo l'Lna a unirsi al Governo di accordo nazionale nel dichiarare un'immediata cessazione umanitaria delle ostilità che porti a un cessate il fuoco duraturo come formulato nei colloqui 5+5 nell'ambito del negoziato mediato dalla Missione Onu in Libia il 23 febbraio a Ginevra", sottolinea la nota. (segue) (Res)