Usa: Trump, "non ho mai pensato" di cambiare la data delle elezioni di novembre

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato di non aver "mai pensato" di cambiare la data delle prossime elezioni presidenziali, previste per il 3 novembre. Lo riporta l'emittente "Cnn". La precisazione arriva dopo l'ex vicepresidente Joe Biden ha suggerito che Trump avrebbe tentato una posticipazione. “Non ho mai pensato di cambiare la data delle elezioni. 3 novembre", ha detto Trump ai giornalisti in una conferenza stampa quando gli è stato chiesto se avesse preso in considerazione una simile mossa. Trump ha anche aggiunto che Biden non ha mai detto che avrebbe tentato di ritardare le elezioni - nonostante Biden abbia detto quelle esatte parole durante una raccolta fondi virtuale la scorsa settimana, secondo "Cnn". "Segnatevi le mie parole: penso che [Trump] proverà a respingere in qualche modo le elezioni, escogitare un motivo per cui non possono tenersi", ha detto Biden. Secondo la legislazione statunitense, Trump non può cambiare unilateralmente la data delle elezioni, in quanto è stata stabilita dalla legge federale e il Congresso dovrebbe approvare la decisione. (Nys)