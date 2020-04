Usa: "Washington Post", Trump avrebbe ignorato ripetuti allarmi sul Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le agenzie di intelligence statunitensi hanno diffuso avvertimenti sul nuovo coronavirus in più di una dozzina di briefing classificati preparati per il presidente, Donald Trump, a gennaio e febbraio, mesi durante i quali ha continuato a minimizzare la minaccia, secondo un'inchiesta della "Washington Post". I ripetuti avvertimenti sono stati trasmessi in numeri "President's Daily Brief" (Pdb), un rapporto delicato che viene compilato ogni giorno prima dell'alba e ideato per richiamare l'attenzione del Presidente sugli sviluppi globali più significativi e sulle minacce alla sicurezza. (segue) (Nys)