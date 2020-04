Coronavirus: Usa, Trump declina responsabilità per chi ha ingerito disinfettanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato di non sentirsi responsabile per un aumento di persone che hanno usato disinfettanti in modo improprio, dopo aver suggerito di ingerire dei disinfettati come cura per il coronavirus la scorsa settimana. Lo riporta l'emittente "Cnn". Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, Trump ha risposto così alla domanda di un giornalista sull'aumento di questi incidenti: "Non riesco a immaginare perché", aggiungendo "No, non lo faccio", quando gli è stato chiesto se si assumesse parte della responsabilità per l'accaduto. Giovedì scorso Trump aveva chiesto al suo team medico di esaminare la possibilità di utilizzare disinfettanti come un modo per curare il virus all'interno del corpo. In seguito ha spiegato che il era "sarcastico". Il governatore del Maryland, Larry Hogan, ha detto domenica che il suo Stato ha ricevuto centinaia di chiamate da persone che chiedevano se l'iniezione o l'ingestione di disinfettanti fosse un modo efficace per combattere il coronavirus.(Nys)