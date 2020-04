Coronavirus: Solinas, la Sardegna vuole ripartire, altri 200 milioni per le imprese (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla ripresa delle attività del settore turistico, il presidente Solinas ha confermato quanto anticipato nei giorni scorsi: "permarrà ancora per qualche settimana il blocco degli arrivi per consentire di realizzare nei posti e aeroporti sardi quelle porte di accesso che ci garantiranno un protocollo sicuro. Il sistema da noi predisposto e che chiederemo al governo di ratificare, prevede che chi vuole arrivare in Sardegna presenti, insieme ai documenti di identità, un certificato emesso nei 7 giorni precedenti la partenza che attesti l’esito negativo di un tampone molecolare. Una volta sbarcati in Sardegna, i turisti saranno sottoposti ad un nuovo rapido esame e dovranno scaricare l’app che consentirà di tracciare spostamenti e contatti per rendere rapido un eventuale isolamento, evitando di chiudere strutture ricettive. Partiremo con i voli di aviazione generale e proseguiremo con questo sistema per tutto il mese di maggio nella prospettiva di allargare ulteriormente le maglie da giugno". (segue) (Rin)