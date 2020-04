Usa-Oman: Pompeo discute risposta contro coronavirus con il sultano Hathaim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Mike Pompeo ha discusso della cooperazione bilaterale per combattere la pandemia di coronavirus con il sultano dell’Oman Haitham bin Tarik al Said. Lo ha dichiarato il portavoce del Dipartimento di Stato americano Morgan Ortagus in un comunicato stampa. "Oggi il segretario di Stato Michael Pompeo ha parlato con il sultano dell'Oman Haitham bin Tarik al Said", ha dichiarato Ortagus. "Il segretario Pompeo e il sultano Haitham hanno discusso degli sforzi degli Stati Uniti e dell'Oman per contenere e mitigare la pandemia di coronavirus”, si legge nella nota. Il responsabile della diplomazia degli Stati Uniti e il sultano dell’Oman hanno discusso dell'importanza della continua cooperazione tra i due paesi per migliorare la prosperità, la sicurezza, il commercio e la stabilità nella regione, precisa la nota.(Res)