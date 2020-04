Scuola: fonti Miur, su concorsi fornite tutte informazioni tecniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti del ministero dell'Istruzione segnalano che "nel corso della riunione di maggioranza di oggi sui concorsi, il dicastero ha fornito tutte le informazioni tecniche richieste dai parlamentari a sostegno delle procedure i cui bandi sono previsti in Gazzetta per domani. Si tratta di procedure concorsuali che rispettano la piena attuazione del decreto legge sulla scuola votato a dicembre in Parlamento. I bandi in uscita", continuano le fonti, "riguardano circa 62 mila posti. Sono concorsi attesi dal personale precario, ma anche da tanti laureati che aspirano alla docenza". Le stesse fonti smentiscono poi che il ministero abbia variato i bandi a seguito del passaggio in Consiglio superiore dell'Istruzione. E spiegano, infine, che "cambiare ora le procedure concorsuali significa, di fatto, determinarne lo slittamento e non poter garantire nessuna assunzione a settembre". (Rin)