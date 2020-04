Coronavirus: il governatore di New York, "approccio regionale" per riaprire in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato di New York fornirà aiuti per 25 milioni di dollari per le banche alimentari e i fornitori più colpiti dal Covid-19, la malattia causata dal coronavirus. Lo riporta l'emittente "Cnn". "Questa è stata un'esperienza infernale per il nostro paese", ha detto il governatore Andrew Cuomo in conferenza stampa. "Ma è stato anche un momento di cooperazione, unità e amore", ha aggiunto, spiegando che non è uno scontro tra Stati repubblicani e Stati democratici, bensì una sola battaglia nazionale contro il virus. Per quanto riguarda la strategia di riapertura graduale dello Stato, Cuomo ha confermato di voler adottare "un approccio regionale per riaprire in sicurezza". Cuomo ha anche fatto sapere che i risultati preliminari di uno studio sulla presenza di anticorpi in tutto lo Stato suggerisce che il 14,9 per cento degli abitanti è positivo all'anticorpo legato al Covid-19, che dimostrerebbe che altrettanti abitanti avrebbero contratto la malattia. In questo momento nello Stato di New York si contano oltre 22 mila decessi per coronavirus, su oltre 297 mila contagi, secondo i dati riportati dalla Johns Hopkins University.(Nys)