Coronavirus: Usa, 55.647 decessi su oltre 980 mila contagiati

- La pandemia di coronavirus ha ucciso almeno 55.647 persone negli Stati Uniti, su oltre 980 mila contagiati contagiati. Lo riporta l'emittente "Cnn", che cita i dati raccolti dalla Johns Hopkins University. In tutto il mondo, sono contagiate oltre tre milioni di persone, con oltre 211 mila decessi. Nelle ultime 24 la Johns Hopkins ha contato 14.223 nuovi casi di coronavirus e 756 morti. Gli Stati Uniti sono di gran lunga il primo Paese al mondo per contagi e per per numero di morti, con oltre il quadruplo dei contagi di Spagna e Italia, e più morti dei due Paesi messi assieme. Secondo uno studio compiuto a New York utilizzando dei test anticorpali, i contagiati nello Stato potrebbero essere circa dieci volte di più di quelli attuali.(Nys)