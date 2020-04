Usa: "Washington Post", Trump avrebbe ignorato ripetuti allarmi sul Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per settimane, il rapporto ha rintracciato la diffusione del virus in tutto il mondo, ha chiarito che la Cina stava sopprimendo le informazioni sulla trasmissibilità e le caratteristiche letali e ha sollevato l'ipotesi di terribili conseguenze politiche ed economiche negli Stati Uniti. Ma, secondo la "Wp", sembra che gli allarmi non siano riusciti a catturare l'attenzione del presidente, che è solito saltare la lettura del Pdb e a volte ha mostrato poca pazienza anche per il riassunto orale dello stesso, secondo i funzionari che hanno parlato con la "Wp", per discutere di queste rivelazioni per ora disponibile solo come materiale classificato. (Nys)