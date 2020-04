Coronavirus: Usa, i Cdc hanno presentato una lista di sei nuovi sintomi tipici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti (Cdc) hanno pubblicato un elenco aggiornato di sintomi tipici del Covid-19, la malattia causata dal coronavirus, inclusa la perdita dell'olfatto. Lo riporta la stampa internazionale. Secondo i funzionari sanitari, questi sintomi si manifestano nella maggior parte dei pazienti tra i due e i 14 giorni dopo l'esposizione al virus. La lista include brividi, ripetuti tremori con brividi, dolori muscolari, mal di testa, mal di gola e la perdita di gusto o olfatto. In precedenza, i Cdc avevano elencato solo tre sintomi confermati: febbre, tosse o respiro corto. L'agenzia ha anche elencato spiegato che i pazienti devono consultare immediatamente un medico se hanno difficoltà a respirare, dolore persistente o pressione al petto, confusione, labbra o faccia bluastre. Anche se inizialmente è stata definita come una malattia del sistema respiratorio, il Covid-19 è stato anche associato in alcuni pazienti ad ictus, sintomi neurologici e diarrea.(Nys)