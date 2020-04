Brasile: Embraer avvia processo di arbitrato dopo rescissione contratto da parte di Boeing (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerospaziale Embraer prepara inoltre un piano di riassetto finanziario mirato al risparmio di risorse. Una misura che segue la decisione della statunitense Boeing di mettere fine al Master Transaction Agreement (Mta), l'accordo volto a istituire un nuovo livello di partnership strategica tra le due compagnie. In una nota rilanciata dai media locali, Embraer fa sapere di aver chiuso il 2019 con una "solida posizione di cassa" e senza "debiti significativi" per i prossimi due anni. "Stiamo prendendo misure aggiuntive per preservare la nostra liquidità e mantenere le nostre finanze solide in questi tempi turbolenti", si legge. L'impresa lavora anche a una revisione dei livelli di produzione, a una estensione dei processi di pagamento, a una riduzione delle spese e a una ricerca di altri finanziamenti. (segue) (Brb)